Reggio Calabria, il Comune presenta l’Estate Reggina quando è tempo di Autunno!

Sabato 13 luglio alle ore 10.30 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi dell’Estate Reggina. E già fa ridere soltanto così.

Nel corso dell’incontro, alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e degli altri rappresentanti dell’Amministrazione, saranno illustrati nei dettagli gli eventi promossi dal Comune di Reggio Calabria, anche in collaborazione con altre realtà istituzionali ed associative del territorio cittadino.

In tutte le altre città del mondo, il 13 luglio è il clou dell’estate e il programma degli eventi (che sono in corso) è stato già ampiamente presentato da tre o quattro mesi. In questo periodo dell’anno, invece, molti enti presentano il cartellone degli eventi autunnali, con sagre e feste tipiche stagionali. A Reggio Calabria, invece, con quest’Amministrazione, abbiamo tempi tutti nostri: presentiamo gli eventi dell’estate quando l’estate è già al giro di boa…

