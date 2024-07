Reggio Calabria: presentate le celebrazioni di Villa San Giuseppe in onore del Santo Patrono

StrettoWeb

Sono state presentate a palazzo San Giorgio le celebrazioni del borgo di Villa San Giuseppe in onore del Santo Patrono, San Giuseppe, che si svolgeranno dal 29 luglio al 6 agosto a piazza Umberto. A fare gli onori di casa il Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Marra e l’Assessore comunale Carmelo Romeo che hanno invitato i cittadini a partecipare ai festeggiamenti.

Il borgo di Villa San Giuseppe, famoso in tutto il mondo per l’arancia Belladonna, nella prima domenica del mese di agosto festeggia il Santo patrono. Al tavolo c’erano anche Angelo Siclari, presidente dell’associazione “Amici di Villa San Giuseppe” che organizza i festeggiamenti e il parroco Padre Franco Saraceno, e Andrea Romeo per il gruppo giovani dell’associazione.

Nel corso di queste giornate il programma prevede tra l’altro tornei e giochi in piazza, balli, karaoke, la commedia brillante in tre atti “A bedda pinsioni”, la musica dei Kalavria, i Tintarella di Luna e gli immancabili fuochi pirotecnici finali. Festeggiamenti religiosi e civili, all’insegna della cultura e delle tradizioni, con momenti che arricchiscono e rendono protagonisti i territori, nello spirito di amicizia e fratellanza che da sempre contraddistingue il borgo reggino.

