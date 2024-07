Reggio Calabria, pubblico delle grandi occasioni al Polimeni per la presentazione del libro di Sigfrido Ranucci | INTERVISTA

StrettoWeb

Pubblico delle grandi occasioni al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria per la presentazione del libro del giornalista Sigfrido Ranucci accolto dal Presidente, Avv. Ezio Privitera. “La Scelta”, questo il titolo del testo del noto giornalista, che sta riscuotendo enorme successo in tantissime località del nostro Paese.

Attraverso il nuovo nuovo testo, Ranucci rivela non solo il processo dietro alcune delle sue inchieste più importanti, ma anche le influenze decisive per la sua professione. Dalle figure paterna di grande carisma, al mentore Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24, emerge un ritratto intimo e coraggioso di un uomo che non ha mai perso la sua integrità morale nonostante le pressioni del mondo circostante.

Ai microfoni di StrettoWeb, Ranucci, ha affermato: “questo testo ha avuto un successo inaspettato, è l’ottava ristampa in 4 mesi. Scrivere il libro in questo momento storico serviva assolutamente perchè c’è la consapevolezza che la nostra società è un corpo malato. Giovani nel mondo del giornalismo? C’è bisogno di gente che entri nel mondo dell’informazione senza ideologie, preconcetti e con grande curiosità”, conclude.

