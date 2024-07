StrettoWeb

Fumo da un’auto. Tanto fumo. In pieno centro. E visibilità ridotta per tutti gli automobilisti. Qualche attimo di paura a Reggio Calabria nella prima serata di oggi. Sulle bretelle, come si può vedere dalle foto a corredo, una vettura è stata travolta dal fumo proveniente dall’interno.

Così si è alzata una nube abbastanza imponente, che ha offuscato la visuale alle altre macchine provenienti da dietro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.