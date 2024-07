Reggio Calabria, la Metrocity seleziona 10 aziende per il Salone del Gusto a Torino: come partecipare

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria seleziona dieci aziende per partecipare a “Terra madre salone del gusto”, un evento mondiale che, dal 26 al 30 settembre prossimi, concentrerà a Torino i più importanti buyers internazionali nei settori dedicati al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari. L’Ufficio Organizzazione e gestione eventi fieristici – Attività Produttive e sostegno alle imprese del Settore 2 dell’Ente, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio, ha pubblicato l’avviso rivolto alle eccellenze del territorio che verranno coinvolte in un’area riservata con postazioni in cui, ogni azienda, avrà a disposizione un proprio spazio espositivo.

L’attività segue le linee del “Piano fieristico 2023-2025” ed è, quindi, finalizzata allo sviluppo economico, al supporto al settore agroalimentare e alla valorizzazione dell’immagine del territorio ed intende proseguire nella direzione del sostegno alle imprese con iniziative rivolte al comparto agroalimentare.

I requisiti per partecipare

I destinatari dell’iniziativa sono le imprese in attività, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Calabria, che producano o rappresentino in forma esclusiva i prodotti inclusi nelle categorie merceologiche ammesse alla manifestazione fieristica. Le aziende interessate dovranno avere la sede legale nella provincia reggina. Inoltre, le domande presentate da produttori associati di presidi “Slow Food” del territorio metropolitano, saranno ammesse di diritto. Per ogni ulteriore dettaglio, l’avviso pubblico è consultabile e scaricabile in formato digitale sul sito web istituzionale dell’Ente www.cittametropolitana.rc.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.