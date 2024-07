Reggio Calabria, La Strada: “30 e 31 luglio raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata”

StrettoWeb

“La Strada, insieme ad altri movimenti, partiti, associazioni, sindacati, fa la sua parte nella raccolta firme per il referendumcontrol’autonomia differenziata. Come sempre, lo faremo strada per strada, quartiere per quartiere, per fermare una riforma che mira a spaccare il paese, avallando e accentuando le disuguaglianze nell’accesso ai servizi per le cittadine e i cittadini residenti in diverse aree del Paese”. Lo afferma in una nota La Strada.

“Non possiamo accettare che la Calabria e il Mezzogiorno vedano limitati l’accesso alla sanità e alla scuola pubblica, al trasporto pubblico locale, a tutta una serie di servizi essenziali che dovrebbero essere erogati con la stessa qualità ed efficienza in tutte le regioni”.

“È inconcepibile che il governo porti avanti una riforma che sancirebbe l’esistenza di cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il 30 e 31 luglio, a piazza Camagna, dalle 18:30 alle 21 raccoglieremo le firme per fermare insieme la riforma spacca Italia”.

