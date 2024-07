Reggio Calabria, incendio nella zona Sud: intervento dei Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Un incendio è divampato questa sera a Bovetto, zona sud di Reggio Calabria, a pochi metri dalla Chiesa. Le fiamme si sono fatte largo tra la vegetazione che costeggiava il torrente, lambendo le tante auto parcheggiate. Vicino al rogo, infatti, nella sede dell’Associazione in Cammino, si sta tenendo il concerto dei “Kalavría”.

Per evitare danni o pericoli a cose o persone, sono stati avvisati i Vigili del Fuoco, accorsi sul posto per spegnere l’incendio e garantire la tranquilla prosecuzione della serata nella zona. Immediato l’intervento dei pompieri, come si può vedere nelle foto a corredo.

