Reggio Calabria, festa popolare in onore di Sant’Anna per l’inaugurazione della nuova piazza di Trunca

“E’ stato giusto concludere questa giornata di festa a Trunca, in onore di Sant’Anna, dopo una partecipata celebrazione religiosa, con un grande momento di comunità, insieme ai tanti cittadini che hanno voluto prendervi parte. Questa piazza è frutto di una partecipata condivisione che i residenti hanno seguito, anche in fase di esecuzione dei lavori, passo dopo passo. Per questo ringrazio la ditta esecutrice e le maestranze che sono state quasi ‘adottate’ dalla comunità di Trunca, ringrazio inoltre i consiglieri comunali del posto, Debora Navarro e Marcantonino Malara, e gli altri rappresentanti del comprensorio, tutti partecipi di una cittadinanza attiva che aveva a cuore il recupero di questo splendido borgo”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in occasione dell’inaugurazione della nuova piazza di Trunca, frazione collinare a sud di Reggio Calabria, in occasione della ricorrenza di Sant’Anna cui è dedicata la prospiciente Chiesa. Insieme al primo cittadino era presente una nutrita delegazione della giunta comunale e del Consiglio comunale, oltre al Consigliere regionale Giovanni Muraca, già assessore ai Lavori Pubblici nella giunta comunale reggina.

L’inaugurazione è stata preceduta da una messa in onore della Santa. La nuova piazza, realizzata in poco meno di quattro mesi, è dotata di una pavimentazione di pregio, nuova illuminazione, un’area giochi per bambini e una elegante gradinata che può essere utilizzata per accogliere spettacoli e momenti di incontro per i cittadini. Inoltre è stata risistemata tutta l’area verde e le strade adiacenti la piazza.

“E’ un piccolo segnale di recupero urbano – ha aggiunto il sindaco – ma un grande momento di orgoglio per la nostra Amministrazione, perché restituiamo a nuova vita un luogo al quale i cittadini tenevano molto. L’abbiamo attrezzato con un’area giochi, una scalinata che all’occorrenza potrà essere usata come piccola agorà per momenti di spettacolo ed intrattenimento. Quando i progetti sono sentiti e condivisi ne guadagniamo tutti. Ora si apre la pagina dell’ intitolazione di questa nuova piazza – ha concluso il primo cittadino – e penso che il sentire comune sia quello di dedicarla ad una figura molto cara a Trunca, quale padre Costantino Barcelloni, che ha servito la sua comunità con amore e dedizione”.

