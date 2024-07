Reggio Calabria: i due eventi su edilizia, costruzioni e cambiamenti climatici

StrettoWeb

Si terrà il prossimo 22 e 23 luglio, presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il ciclo di eventi – simposio e tavola rotonda – dal titolo “Il sistema delle costruzioni verso il nuovo Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: scenari di cambiamento e innovazione per la rigenerazione urbana” organizzato da ANCE Reggio Calabria con il patrocinio dell’ANCE nazionale, della Camera di Commercio di Reggio Calabria, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria.

L’evento, come da programma allegato, disponibile sul sito dell’ANCE di Reggio Calabria all’indirizzo www.ancereggiocalabria.it, si articolerà in due momenti istituzionali: il simposio del 22 luglio 2024, con inizio alle ore 15.00 presso la Piazza Paolo Orsi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e la Tavola Rotonda del 23 luglio 2024, con inizio alle ore 10.00 presso la Terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il simposio

Il Simposio del 22 luglio pomeriggio prevede gli interventi di saluti istituzionali del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dott. Fabrizio Sudano, del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, del Prefetto di Reggio Calabria, dottoressa Clara Vaccaro, del Rettore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, prof. Giuseppe Zimbalatti e del presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio.

A seguire si svolgerà l’intervento introduttivo del Presidente di ANCE Reggio Calabria, arch. Michele Laganà e la presentazione dello Studio “Il Piano di Adattamento Climatico come dispositivo per la rigenerazione urbana. Atlante delle Strategie e Tecnologie Adattive” a cura della professoressa Consuelo Nava, Responsabile scientifica ABITAlab – dArTe dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Seguirà il focus tecnico di discussione con i contributi di Mario Losasso, Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura – DiARC (UNINA) e Presidente della Società Scientifica SITdA, Luigi Alini – Professore Ordinario di Tecnologia dell’Architettura – DICAR (UNICT), Mosé Ricci – Professore Ordinario di Urbanistica – DPTA (Università Sapienza di Roma), Ledo Prato – Segretario generale Mecenate 90, per Città in Scena – Festival diffuso della Rigenerazione Urbana con ANCE Nazionale, Paolo Malara – Assessore del Comune di Reggio Calabria alla “Città sostenibile e accessibile”, Fabrizio Capua – Presidente Capua Investments Srl, Ilario Tassone – Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, Francesco Foti – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, Antonio Misefari – Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria e Antonino Sgrò – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria. Le conclusioni del simposio della prima giornata di lavori sono affidate all’ing. Stefano Betti, Vice Presidente ANCE nazionale con delega all’Edilizia e Territorio.

La tavola rotonda

La Tavola Rotonda del 23 luglio mattina prevede gli interventi di saluti istituzionali del direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dott. Fabrizio Sudano, del presidente Comitato Mezzogiorno e Isole di ANCE nazionale, dott. Giovan Battista Perciaccante, del sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, del Prefetto di Reggio Calabria, dottoressa Clara Vaccaro e del presidente di Confindustria Reggio Calabria, ing. Domenico Vecchio.

A seguire si svolgerà l’intervento introduttivo del Presidente di ANCE Reggio Calabria, arch. Michele Laganà e quello della professoressa Consuelo Nava, Responsabile scientifica ABITAlab – dArTe dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dal titolo “Una Strategia di valore per la filiera delle costruzioni, dallo studio ReKAP a nuovi scenari operativi” cui seguirà il contributo del dott. Edoardo Zanchini, Direttore ufficio Clima del Comune di Roma.

A seguire si terrà la Tavola Rotonda “la visione dei leader del cambiamento”, moderata da Michele Laganà, presidente ANCE Reggio Calabria, con la partecipazione di Giovan Battista Perciaccante, Presidente Comitato Mezzogiorno e Isole ANCE, Roberto Occhiuto, Presidente Regione Calabria, Roberto Rugna, Presidente ANCE Calabria, Stefano Betti – Vicepresidente ANCE con delega all’Edilizia e al Territorio, Giovanni Arruzzolo, Deputato della Repubblica Italiana, Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica Italiana, Nicola Irto, Senatore della Repubblica Italiana, Clotilde Minasi, Senatore della Repubblica Italiana, Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria, Maria Mallemace, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Giuseppe Falcomatà, Sindaco della Città di Reggio Calabria e Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria. A seguire si terrà l’intervento dell’On. Vannia Gava, Viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’intervento conclusivo è affidato alla dottoressa Federica Brancaccio, Presidente dell’ANCE nazionale.

La partecipazione all’iniziativa prevede la concessione di crediti formativi per gli iscritti rispettivamente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati. La nostra organizzazione, i cui riferimenti sono indicati alla fine del comunicato, è a disposizione per ogni esigenza al fine di facilitare la Vs. graditissima partecipazione. Cordialmente, ringraziamo dell’attenzione che darete all’iniziativa.

