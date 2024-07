Reggio Calabria, la Don Milani rinnova i protocolli d’intesa con squadre, Associazioni e Pro Loco

StrettoWeb

L’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani, “da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, anche per quest’anno rinnova i protocolli d’intesa con il Bocale Calcio Admo, la Proloco Sud di Rc di Pellaro, l’Admo, l’Associazione MelanyArt ed altre realtà associative del territorio”.

“Un 2024 pieno di Attività quello della nostra associazione ormai diventata punto di riferimento per tutto il volontariato sociale. Nel mese di settembre l’apertura del centro d’ascolto per le donne in difficoltà”. Così in una nota il Presidente dell’Associazione Don Milani, l’Avvocato Filippo Pollifroni, sui protocolli d’intesa rinnovati quest’anno con società di calcio, Proloco, Associazioni e altri enti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.