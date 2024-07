Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: tanti punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Nuovo Consiglio Comunale a Reggio Calabria, convocato dal Presidente per sabato 13 luglio alle ore 9 in prima convocazione. In caso di seduta deserta, seconda convocazione prevista per lunedì 15 luglio alle ore 9. Tanti i punti all’ordine del giorno che verranno discussi in Aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, nello specifico ben 22.

Tra questi l’approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; il riconoscimento di agevolazioni sui tributi per le vittime di racket, estorsione e usura; la partecipazione del Comune al capitale sociale di Sorical; l’adesione di Reggio al nuovo “Patto dei Sindaci d’Europa” e il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di diverse questioni.

Consiglio Comunale di Reggio Calabria: il documento di convocazione integrale con i punti all’ordine del giorno | PDF

