Reggio Calabria, la scuola non va in vacanza: conclusa l’iniziativa del “Carducci-Da Feltre”

Si sono conclusi con successo i percorsi attivati dall’I.C. “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria nell’ambito del Piano Scuola Estate 2024 promosso dal Ministero dell’Istruzione con decreto n. 72 dell’11 aprile 2024. Circa 100 alunni coinvolti per quattro settimane di attività sportive, una vera opportunità di crescita di qualità anche oltre l’aula. Le realtà associative del terzo settore del nostro territorio hanno collaborato in sinergia con la scuola per offrire agli studenti percorsi educativi accattivanti per promuovere l’inclusione, favorire la socialità, incoraggiare una sana convivenza civile nel rispetto delle regole e nel contempo scongiurare il fenomeno della cosiddetta “summer slide” ovvero la perdita di competenze e conoscenze durante le vacanze estive.

La scuola ringrazia le società “Made in Med” per i percorsi di vela e il “Centro sportivo Mirabella” per il Summer Camp Multisport unitamente alle docenti Anna Mazzacuva e Nadia Misitano che hanno messo in campo con entusiasmo la loro disponibilità e professionalità. La dirigente scolastica, prof.ssa Sonia Barberi, esprimendo gratitudine al team che ha contribuito al successo del piano scuola estate 2024, sottolinea che “la scuola non va mai in vacanza ed è punto di riferimento per studenti e famiglie anche nei mesi estivi con azioni specifiche per stimolare la curiosità, lo sviluppo di competenze trasversali e valorizzare i talenti”.

Il Piano Scuola Estate promosso dall’I.C.“Carducci-Da Feltre”, dunque si è dimostrato un’iniziativa davvero vincente. L’offerta formativa continuerà a settembre con l’attivazione dei percorsi di trekking ed esplorazione del territorio.

