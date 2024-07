Reggio Calabria, chiuse le iscrizioni al Premio Nosside 2024. Con un nuovo balzo in avanti…

StrettoWeb

di Pasquale Amato (Storico, Presidente Fondatore del Premio Mondiale di Poesia Nosside) – Le iscrizioni al Nosside 2024 hanno compiuto un nuovo balzo in avanti. Tuttavia la nostra soddisfazione è relativa perché le grandi imprese non possono mai fermarsi sugli allori. Devono analizzare il passato e individuare ciò che può essere migliorato per il futuro.

Intanto è giusto ringraziare le poetesse e i poeti per la crescente fiducia nel nostro progetto culturale. Una fiducia testimoniata dall’incremento delle adesioni rispetto al 2023. Il dato più considerevole è il +14% generale, affiancato dal rilevante +27% degli italiani dalle Alpi alla Sicilia, con la conferma del loro netto primato. A distanza si conferma in seconda posizione il trio formato dai poeti di Cuba (+8%), Grecia (+3%) e Brasile. Dietro di essi sta emergendo un terzo nucleo guidato dalla Spagna (+17%) assieme a Francia, Portogallo e Repubblica Dominicana. Chiudono la lista i poeti che hanno partecipato da altri Paesi. Complessivamente i Paesi partecipanti sono saliti a 108 e le lingue e idiomi a 160.

Sul fronte dei Premi Speciali ha continuato ad espandersi in Italia e all’estero lo Speciale Nosside-Bergamotto di Reggio Calabria. Ha infine preso il via la partecipazione di un primo nucleo di giovanissimi al Premio Speciale Nosside-Kouros di Reghion.

Sono senz’altro dati allettanti. Ma è bene precisare che non sono dovuti all’opera di un uomo solo al comando. Certo io sono un leader che si impegna senza tregua (come è giusto) e non si dà mai per vinto. Ma sono il motivatore e il coordinatore di una rete di collaboratori – tutti volontari – che si espande in sintonia con il cammino del Nosside. Il Progetto si rinnova ogni anno agendo come un laboratorio permanente, con la Direzione Centrale di Reggio Calabria che è cervello e motore dalla sua fondazione nel 1983. Gli esiti concreti sono dovuti all’opera dei militanti della Direzione Centrale (Antonino Albano, Giada Amato, Enzo Laganà, Raffaella Caprino, Nuccio Chirico e Armando Dito), affiancati dall’apporto prezioso degli Ambasciatori del Premio e dei Delegati in alcuni paesi (Maritza Rodriguez a Cuba, Giorgia Karvunaki in Grecia, Rosalie Gallo in Brasile), del webmaster Claudio Tassitano, di Serena Cara e Martina De Lorenzo (prime componenti della neonata Task Force dello Speciale Nosside-Kouros di Reghion) e di Mariela Johnson Salfran, Marie-Antoinette Goicolea e Serena Stilo del Team Traduzioni. Nessun risultato sarebbe stato possibile senza questo impegno corale. E nessun esito sarebbe stato concepibile senza le Donazioni di Partners e singoli, il cui apporto ha consentito ancora una volta – mediante il Fondo Donazioni – di far partecipare al concorso chiunque lo abbia desiderato.

Il successo degli Eventi di promozione ha consolidato e arricchito il cammino allargando le informazioni e il prestigio del Premio in termini culturali e di credibilità. Anch’essi si reggono sull’autofinanziamento di viaggi e soggiorni, a cominciare da quelli del Presidente. La gestione oculata delle esigue risorse economiche (dovute alla nostra autonoma scelta di non chiedere contributi agli Enti Pubblici) esige difatti che gli Eventi itineranti siano pochi ma significativi.

Il viaggio

Il viaggio del Nosside 2024 è partito per la 24^ volta da La Habana il 29 febbraio nel classico patio coloniale della Società Dante Alighieri, nostro partner storico col suo Direttore Pier Luigi Riccioni, nel cuore della Habana Vieja, Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’atto di concepimento è stato gremito di pubblico, animato da artisti e musicisti cubani ed è stato impreziosito dalla partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia a Cuba Dott. Roberto Vellano. L’evento si è avvalso difatti del Patrocinio morale delle Ambasciate d’Italia a Cuba e di Cuba in Italia e della collaborazione della Fondazione Fernando Ortiz. Tra gli ospiti sono state gradite le partecipazioni della nota artista italo-cubana Lucia Altieri e di Michelangelo Tripodi, Presidente della “Fondazione Girolamo Tripodi” Partner del Premio. L’Evento è stato promosso da popolari media come Radio Enciclopedia, Radio Rebelde, Radio Progreso e Radio Relohj. Durante il periodo delle iscrizioni si è accostata al Nosside come nuova Partner la Casa de La Poesia de La Habana.

Dall’Isla Grande del Caribe il Nosside si è poi trasferito nell’Isola più grande del Mediterraneo per il secondo Evento a Lentini (Siracusa) il 21 marzo, Giornata Mondiale Unesco della Poesia e giorno di inizio dei “Venti di Primavera” organizzati dalla Biblioteca Civica. Mi hanno affiancato l’Ambasciatore del Nosside Giuseppe Cardello (organizzatore a regola d’arte dell’incontro), il musicista Salvo Amore e Ella Imbalzano, consorte di Giuseppe Amoroso, Presidente della Giuria Internazionale del Premio nelle ultime 29 Edizioni, deceduto a gennaio e a cui abbiamo dedicato questa Edizione.

Il Terzo Evento si è svolto il 22 aprile a Reggio Calabria nell’Accademia Gourmet di Chef Cogliandro, in coincidenza con il compimento dei miei intensi Anni Ottanta. Sono stati presentati i nuovi rami che hanno arricchito il solido albero del Progetto. Infatti quattro Premi Speciali si sono aggiunti a quello del Principe Mondiale degli Agrumi: il Nosside-Stretto di Scilla e Cariddi; il Nosside-Teagene di Reghion; il Nosside-Aspromonte; il Nosside-Kouros di Reghion. E’ stata una giornata indimenticabile, un felice incontro con amici, parenti, collaboratori che hanno quasi tutti accolto il mio invito a non farmi regali personali ma a fare una Donazione al Nosside.

Il quarto Evento ha ripreso la tradizione del Nosside di essere presentato in luoghi storici. In questa edizione è stato scelto, per la prima presentazione a Genova, il Palazzo Ducale, sede e simbolo della gloriosa Repubblica Marinara. Ѐ stato egregiamente organizzato dal poeta Ambasciatore del Nosside Alessandro Inghilterra e si è avvalso della partecipazione degli altri Ambasciatori del Premio Ornella Fiorini e Alfredo Panetta. Sono state gettate le basi per una collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova.

Ora inizia la seconda fase, quella del “letargo operoso”. Sarà nominata la Giuria Internazionale con la riservatezza necessaria per garantire ai suoi membri la massima serenità. Ciascun componente riceverà personalmente da me le opere numerate, senza alcuna indicazione sugli autori. Tra la fine di settembre e la prima decade di ottobre si arriverà al verdetto finale della Giuria.

Con la nomina dei premiati il Progetto tornerà alla ribalta. Sarà avviata la terza e ultima fase che si concluderà venerdì 29 novembre alle cinque della sera con la Cerimonia finale a Reggio Calabria – sede centrale, mente, anima e cuore del Nosside – nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea.

