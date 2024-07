Reggio Calabria, trap e tarantella: americano scopre lo scacciapensieri e fa freestyle | VIDEO

StrettoWeb

Nell’ultima settimana un gruppo di 9 ragazzi americani, accompagnati da una tutor, sono venuti in visita a Reggio Calabria nel merito di uno scambio culturale organizzato da ih British School. I ragazzi hanno vissuto in città come dei veri e propri reggini imparando a conoscere paesaggi, cultura e tradizioni della città.

E come spesso accade in questi casi, la cultura calabrese e quella americana finisce per mischiarsi per dare vita a qualcosa di unico. In visita ad Amendolea, piccola frazione di Condofuri, i ragazzi hanno ballato la tarantella e hanno conosciuto lo scacciapensieri, particolare e antico strumento musicale diffuso in gran parte del sud Italia, Calabria compresa.

Jayton, il ragazzo in questione, è rimasto talmente colpito dalla musicalità dello strumento da decidere di improvvisare un freestyle trap con il suono dello scacciapensieri come beat. Il risultato? Qualcosa di unico e originale!

Reggio Calabria, ragazzo americano fa freestyle con lo scacciapensieri come beat

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.