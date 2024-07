Reggio BiC, Ferdinando Meduri è il nuovo Direttore Generale

StrettoWeb

Un gradito ritorno a distanza di ben 8 anni quelli di Ferdinando Meduri in casa Reggio Bic. Era il 2016, l’anno della nascita della Reggio BiC, in cui professionisti con un grande background sportivo ed esperienziale, decidevano di avviare quella che ad oggi è a tutti gli effetti la prima realtà sportiva della Calabria in senso assoluto. Oltre ad Amelia Eva Cugliandro, vera “highlander” della Società amaranto, tutt’oggi cuore e cervello del club, comparivano nell’organigramma societario nomi altrettanto importanti come Beniamino Scarfone, Mario Porto, Roberto Aloisio, Sergio Zumbo, Massimiliano Milasi, Nino Ripepi, Luigi Casile e, per l’appunto, Ferdinando Meduri.

Dopo aver vestito un ruolo importante ruolo durante l’EuroCup dello scorso marzo, organizzato dalla Reggio BiC a Reggio Calabria nel ruolo di Host e squadra partecipante, kermesse che ha ottenuto il plauso in ambito territoriale, europeo e, soprattutto, da parte della Federazione Internazionale IWBF, Meduri torna alla Reggio BiC quasi “romanticamente”, vestendo i panni che a lui più si addicono. Meduri è il nuovo Direttore Generale della Reggio Bic.

Grazie alla sua enorme esperienza che meglio non poteva sposarsi con la massima espressione sportiva del territorio calabrese la società dà il “bentornato” al un valoroso dirigente sportivo, essenziale per le nostre progettualità. Il Club ha dimostrato in più occasioni la propria crescita, come realtà in tutti gli aspetti organizzativi e non solo, crescita sottolineata anche dal supporto di grandi aziende del territorio calabrese che supportano il grande lavoro del Presidente Ilaria D’Anna, sempre affiancato dalla presenza instancabile dell’avv. Amelia Eva Cugliandro.

Grazie al gran lavoro di squadra, anche a livello sportivo, si stanno ottenendo di conseguenza, anno dopo anno, risultati sempre più positivi, potendo dire oggi, senza ombra di dubbio, che il futuro della Reggio BiC appare sempre più roseo ed “il meglio deve ancora venire”. Ampia soddisfazione, quindi, del team reggino, già in fermento per organizzare una degna inaugurazione della nuova sede.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.