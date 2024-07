Il reggino Festicini protagonista alla Conferenza Internazionale degli Ordinariati Militari a Vienna

StrettoWeb

Nella cornice prestigiosa della Conferenza Internazionale degli Ordinariati Militari a Vienna, il reggino Cav. Dott. Lorenzo Festicini si è distinto in qualità di responsabile della sezione diritti umani presso l’ufficio internazionale degli OO.MM. della Santa Sede. La presenza, unitamente a S.E. Mons. Santo Marcianò, Ordinario Militare per l’Italia ed anche lui reggino, di un concittadino in un ruolo così importante, ha destato orgoglio nella nostra città, evidenziando il suo notevole spessore e prestigio a livello internazionale.

Durante la riunione con la presidenza di S.E. Werner Freistetter, Vescovo Ordinario Militare per l’Austria, tutti i Vescovi castrensi europei e non solo hanno partecipato attivamente. Al centro dei dibattiti tenutisi dall’1 al 4 luglio, le sfide degli ordinariati in un contesto internazionale dei diritti umani, evidenziando l’importanza di tali tematiche nell’attuale scenario globale. Inoltre, si è discusso dell’organizzazione del prossimo Giubileo dedicato agli ordinariati militari, con le giornate previste per l’8 e il 9 febbraio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire le questioni cruciali legate alla difesa dei diritti umani e per pianificare le iniziative future in ambito religioso e militare.

La partecipazione attiva di Lorenzo Festicini, esperto in diritto umanitario, e l’interesse suscitato da questo evento internazionale, dimostrano il ruolo di rilievo che la nostra città può rivestire nel panorama globale, confermando il talento e l’impegno dei suoi cittadini anche in contesti di grande prestigio.

