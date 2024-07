Reggina, un’altra ufficialità: arriva anche Laaribi

StrettoWeb

Due ufficialità in un giorno per la Reggina, che dopo il ritorno di Malara annuncia anche l’arrivo di Laaribi, il quale si lega al club con un contratto fino al 30/06/2026. Si tratta del terzo movimento in entrata dopo Malara, appunto, e l’attaccante argentino Barranco.

Italo-marocchino classe 1993, ha esordito calcisticamente in Italia tra le fila del Roccella in Serie D. Poi l’esordio tra i professionisti tra le fila del Rende e successivamente la Casertana e la Vibonese, sempre in C, prima delle parentesi in D con le maglie del Lamezia Terme e del Novara (con cui vince il campionato). Infine il trasferimento al Potenza e alla Virtus Francavilla. Nel corso della sua carriera, ha totalizzato oltre 160 presenze tra i professionisti con 5 gol e 10 assist

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.