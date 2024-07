Reggina, lanciata la prima fase della campagna abbonamenti: i prezzi

StrettoWeb

Dopo settimane di silenzio assoluto, la Reggina affonda con tre comunicati in un solo giorno. Quello della presentazione di Pergolizzi (sarà martedì), quella dell’arrivo di Barranco e il terzo, quello del lancio della campagna abbonamenti, ma solo della prima fase, quella riservata ai vecchi abbonati. “La Reggina siamo Noi” è il claim scelto del club. “Uno slogan che richiama l’iconico coro ed esprime al meglio il legame indissolubile della nostra gente con i colori amaranto esaltando il senso di appartenenza”, si legge in una nota.

Info, orari e dove ritirare l’abbonamento

“In questa prima fase, gli abbonati della stagione 2023/24 potranno usufruire del diritto di prelazione per il posto allo stesso prezzo della stagione precedente. La prelazione non sarà cedibile a terzi e solo gli abbonati 2023/24 potranno acquistare durante questa fase ed esclusivamente a titolo personale.

Ogni abbonato – con il proprio “numero abbonamento” – potrà confermare il proprio posto presso il Gabbiotto del Centro Sportivo Sant’Agata da giorno 08/07 al 20/07 (escluso domenica 14/07) dalle ore 09.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17 alle ore 20, online su Vivaticket e presso BCENTERS (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità e tessera stagione 2023/24.

Durante questa fase non sarà possibile cambiare il proprio posto occupato nella stagione 2023/24 e coloro che durante questa fase di vendita confermeranno il posto, non avranno diritto al cambio del posto nella fase successiva. Al termine di questa prima fase, tutti i posti non confermati saranno liberati. Considerata l’installazione delle nuove sedute in Tribuna Ovest, il numero del posto potrebbe variare di poche unità. Il Club si riserva di organizzare la “Giornata Amaranto”.

Prezzi

INTERO : Curva Sud € 75, Tribuna Laterale € 175, Tribuna Centrale € 275, Vip € 400

: Curva Sud € 75, Tribuna Laterale € 175, Tribuna Centrale € 275, Vip € 400 UNDER 14 : Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 50, Tribuna Centrale € 50

: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 50, Tribuna Centrale € 50 DONNE : Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 150, Tribuna Centrale € 250, Vip € 350

: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 150, Tribuna Centrale € 250, Vip € 350 OVER 65: Curva Sud € 50, Tribuna Laterale € 130, Tribuna Centrale € 150, Vip € 400

Il club comunicherà successivamente l’inizio della seconda fase relativa la vendita libera per la stagione 2024/25.

