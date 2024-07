Reggina, doppia gioia per Laaribi: la firma con gli amaranto e poi la nascita del figlio

StrettoWeb

Prima la firma con la squadra per cui sognava di giocare da bambino, poi la nascita del figlio, Lorenzo. Doppia gioia in poche ore per il nuovo arrivo della Reggina Momo Laaribi, ufficializzato ieri poco dopo l’annuncio di Malara. Si tratta del terzo movimento in entrata (il primo era stato Barranco). “Prima la firma con la sua squadra del cuore, poi la gioia più grande per Momo Laaribi: benvenuto Lorenzo”, il post della società sulle pagine social.

“Quando ti ho accarezzato mi sono reso conto di aver vissuto fin’ora a mani vuote. Mi hai riempito la vita! Grato alla vita”, ha scritto Laaribi sui social postando una sua foto con il piccolino tra le braccia. Poco dopo l’annuncio della Reggina. E il suo commento: “Alcune coincidenze sono i segnali di chi ti sostiene. Ci sono troppe emozioni racchiuse dentro di me per poter trovare le parole giuste. Mi faccio trascinare dalla traiettoria del mio cerchio della vita. Me l’ha detto la gitana… It’s a dream”, il pensiero di Laaribi, che ha ripreso anche il pezzo di un coro degli ultrà.

