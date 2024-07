Reggina, clamoroso Dervishi: rescinde e denuncia, “non mi hanno pagato”

StrettoWeb

Un commento abbastanza chiaro ed eloquente, poi rimosso. Ma lo screen c’è ed è clamoroso. Il riferimento è a Kristin Dervishi, che ha appena rescisso il contratto con la Reggina. “Mi dispiace tanto per i tifosi della Reggina ho dato tutto per la Reggina fino quando non mi sono fatto male mi hanno tagliato fuori e mi hanno mandato via anche se avevo due anni di contratto e ultimo anno non mi hanno pagato”.

E’ questo il testo di un commento social su un gruppo di tifosi. Dervishi denuncia di non essere stato pagato, dopo essere stato messo fuori in seguito a infortunio. Come detto, poi il post è stato cancellato.

