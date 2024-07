Reggina, comincia il ritiro: i convocati di Pergolizzi e il programma della settimana. Ceduto Zanchi

StrettoWeb

Domani la Reggina comincia il ritiro precampionato al Sant’Agata. Il tecnico Rosario Pergolizzi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati. La prima sessione di allenamento si terrà lunedì 22 luglio alle ore 09.00. Le sedute di allenamento sono aperte a tifosi e stampa.

I convocati:

Portieri : Martinez

: Martinez Difensori : Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Malara, Mariano, Parodi

: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Kremenovic, Ingegneri, Malara, Mariano, Parodi Centrocampisti : Barillà, Belpanno, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta, Zucco

: Barillà, Belpanno, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta, Zucco Attaccanti: Barranco, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus, Rossetti

Il programma settimanale:

Lunedi 22/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 17

Martedì 23/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Mercoledì 24/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Giovedi 25/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Venerdì 26/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Sabato 27/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Domenica 28/07: Mattina ore 09.00 – Pomeriggio ore 18

Calciomercato: via Zanchi

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’FC Pompei per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Zanchi. Il club ringrazia Andrea per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”. Così in una nota il club.

