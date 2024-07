Reggina, chiusa la prima fase della campagna abbonamenti: ad oggi è un flop

StrettoWeb

1.374. Meno della metà. Questo il numero delle tessere sottoscritte dai tifosi della Reggina durante la prima fase della campagna abbonamenti dedicata agli abbonati della scorsa stagione. Un dato abbastanza negativo, tra i minimi storici, anche perché rapportato ai 3 mila fedelissimi dell’annata passata. Ad oggi, senza timore di smentita, si può parlare di flop.

Ma, ribadiamo, ad oggi. Nelle prossime settimane, come comunicato dal club, “seguirà comunicazione sulla seconda fase dedicata alla vendita libera”. Probabilmente il club attende l’evolversi del mercato e degli eventi, ma la risposta sarà su una platea che comprende i non abbonati della scorsa stagione e qualche vecchio abbonato magari indeciso o che vuole cambiare posto. Rispetto agli 850 comunicati da Praticò qualche giorno fa, dunque, c’è stato un leggero incremento, ma il numero rimane negativo e fa capire il totale disinteresse della piazza e la poca fiducia riposta finora nel mercato e nelle dichiarazioni. Tocca alla società provare a recuperarla, in attesa del giudice supremo: il campo.

