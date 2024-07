StrettoWeb

Dopo la breve e poco produttiva esperienza a Reggio Calabria, Tomas Bolzicco resta in Serie D ma si sposta un po’ più a nord. È, infatti, un nuovo giocatore dell’US Città di Fasano, militante nel girone H.

29enne argentino, era arrivato sullo Stretto in autunno inoltrato, pescato direttamente in patria per la necessaria urgenza di un attaccante, che però in Italia non aveva mai giocato. E infatti l’avventura non è stata delle migliori e la Reggina ha deciso di non rinnovargli il contratto.

