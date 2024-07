Reggina, l’annuncio della domenica: ufficiale il ritorno di Antonino Ragusa

StrettoWeb

Quarto movimento in entrata ufficiale per la Reggina, che in questa calda domenica di metà luglio annuncia il ritorno di Antonino Ragusa. Sulla falsariga delle operazioni dello scorso anno – da Barillà a Salandria passando per Porcino e Adejo – la società riporta a casa uno dei calciatori valorizzati da Lillo Foti, che oltre 10 anni fa lo prelevò in prestito, lanciandolo con coraggio in Serie B.

Ragusa firma un contratto di due anni. Classe 1990, ha realizzato 7 reti in 34 presenze nella stagione 2011-2012. Nel proprio curriculum Ragusa vanta 56 gare in Serie A con quattro reti, 245 presenze in Serie B dove ha realizzato 40 goal e 27 assist. Ha vestito le maglie di Verona, Brescia, Spezia e Sassuolo dove, nella stagione 2016/17, ha esordito in Europa League scendendo in campo in sei occasioni. In seguito ha giocato con Cesena, Genoa, Vicenza, Pescara e Lecce dove ha conquistato la promozione in Serie A. Le ultime stagioni sono state nell’altra sponda dello Stretto, a Messina, sua città natale.

