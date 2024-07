La Reggina annuncia una banalità: la richiesta di iscrizione al campionato

StrettoWeb

“Depositata la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie D 2024/2025. Il Club rende noto di avere depositato in data odierna, la richiesta di iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2024-2025″. Così la Reggina, con una nota, comunica l’avvenuta iscrizione al prossimo girone I di Serie D.

E verrebbe da aggiungere… ci mancherebbe pure! Perché annunciare di aver presentato domanda di iscrizione in Serie D? In Serie D, categoria in cui la Reggina giocherà per la seconda stagione di fila, prima volta nella sua storia. Perché ufficializzarlo? C’erano anche dubbi? L’iscrizione era abbastanza scontata. Forse, esclusa la calda estate Gallo-Saladini, vissuta sul filo di lana, mai era stata annunciata – neanche nei 9 anni di Serie A – l’iscrizione a un campionato, fatto abbastanza normale, ancor di più in Serie D per una piazza come Reggio Calabria. Ma tant’è…

