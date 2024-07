RDS Summer Festival, grande attesa a Piazza Duomo a Messina. Tutte le INFO

StrettoWeb

La terza edizione dell’RDS Summer Festival prosegue il suo viaggio itinerante lungo la penisola, sbarcando anche quest’anno in Sicilia per la quarta tappa del tour, nella splendida cornice di Piazza del Duomo a Messina: dopo il grande successo dell’anno scorso, che aveva registrato il tutto esaurito in poco tempo, RDS torna a Messina con un programma imperdibile, ricco di artisti di grande calibro che promette di far ballare e cantare tutti i presenti, con due serate di musica e divertimento.

La festa comincerà venerdì 12 luglio condotta da una delle speaker storiche di RDS, Petra Loreggian, e vedrà sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Protagonisti della prima serata, infatti, saranno Benjamin Ingrosso, Boro, Cioffi, Coma_Cose, Dotan, Gaia e Tony Effe. Sabato 13 luglio, invece, lo spettacolo regalerà grandi emozioni con i successi di Alessandra Amoroso, Alfa, Arisa, Clara, Icy Subzero e Olly.

Nel tardo pomeriggio la piazza aprirà al pubblico e trasporterà i presenti in un vortice di luci ed emozioni, attraverso la presenza di installazioni luminose di varie forme e colori che prenderanno vita regalando ai presenti un’esperienza immersiva per un’estate indimenticabile.

La tappa è completamente gratuita e, coloro che nelle settimane precedenti hanno effettuato la prenotazione sul sito rdssummerfestival.it, da oggi potranno confermarla e ricevere il QR code che garantirà l’accesso dalle 19 presso gli ingressi situati in via Primo Settembre angolo via Cesare Battisti e in strada san Giacomo angolo via Garibaldi. L’accesso sarà consentito solo ai possessori di QR code. È ancora possibile prenotarsi sul sito per le prossime tappe del tour.

Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ con la GenZ – saranno presenti alla tappa di Messina in qualità di conduttrici degli opening delle serate. A loro anche il piacere di coinvolgere e di presentare i talenti emergenti, selezionati nelle scorse settimane da una giuria d’eccezione, che potranno esibirsi sul palco del Festival grazie al progetto “RDS Summer Festival con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2”.

L’RDS Summer Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, una festa della musica che porta nelle piazze italiane di tutta la penisola un’atmosfera di gioia e condivisione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.