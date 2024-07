“Lo Stretto che include”, progetto spiagge accessibili a Cannitello

StrettoWeb

“Lo Stretto che include” ha aperto da ieri i battenti nella spiaggia di Cannitello, con accesso dalla piazzetta Calandruccio, fino al prossimo 10 settembre: si tratta del progetto spiagge accessibili presentato dal Comune di Villa San Giovanni e finanziato da Città metropolitana, che ha permesso di attrezzare il primo dei due siti che l’ente ha deciso di accessoriare per far godere il mare anche ai disabili.

“Lo Stretto che include” è dotato di pedane, area ombra, doccia, bagno e soprattutto di tre sedie JOB che garantiranno ai disabili l’accesso fin dentro l’acqua con il supporto di personale specializzato tutti i giorni (eccetto lunedì e mercoledì) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. In tutti gli altri orari chiaramente il sito sarà fruibile dai disabili ma senza l’assistenza. Ieri mattina a Cannitello testimonial di ‘spiagge accessibili’ Francesco Ditto, giovane e impegnato disabile, che con grande simpatia si è reso disponibile alla prova della sedia e del percorso, permettendo anche qualche piccolo correttivo per rendere più agevole la discesa a mare. Con lui l’amministrazione, i consiglieri comunali, la garante dei disabili Eleonora Picone, la presidente della consulta del terzo settore Marilisa Catanese, tanti cittadini e turisti.

L’iniziativa, infatti, piace a tutti: bagnanti e barcaioli si sono resi da subito attivi a collaborare, così come le strutture balneari e ricettive della zona. Per l’amministrazione è uno dei tanti piccoli impegni mantenuti, “più importante – commenta il sindaco Giusy Caminiti, che ha la delega alle politiche sociali – perché valorizza quella comunità inclusiva che è il vero obiettivo di questi cinque anni di mandato. Un progetto che avevamo in cuore sin dal 2022 (ma non avevamo potuto partecipare al bando perché impossibilitati a sostenere il cofinanziamento in quanto ente in dissesto) e che ci ha visto ottenere il finanziamento a febbraio 2024. Con 10mila euro di finanziamento e 2.500 a carico dell’ente garantiremo due mesi di vero mare a tutti i disabili che vorranno goderne. La giusta attenzione che stiamo dando in ogni programmazione al mondo delle persone con disabilità. Continueremo a partecipare a tutti i bandi per progetti di utilità sociale per garantire ai disabili il diritto al tempo libero, all’attività all’aperto, per dare l’opportunità a tutti nessuno escluso di poter usufruire degli spazi pubblici che, divenendo accessibili a tutti, contribuiscono a migliorare la qualità della vita di ogni cittadino. Crediamo fortemente nell’interazione tra pubblico, privato ed associazionismo, per l’inclusione sociale, per l’abbattimento delle barriere, le difficoltà d’accesso ai servizi. L’amministrazione intende fornire ai disabili minori e adulti e alle loro famiglie: inclusività, diritto al gioco, diritto alla socializzazione, diritto alla partecipazione alle attività di tempo libero, maggiore mobilità e maggiori opportunità partecipative, sviluppo delle competenze relazionali e comportamentali a tutti i cittadini con l’educazione all’inclusività per tutta la cittadinanza. Lo faremo tutti insieme, ciascuno con le proprie deleghe, perché le politiche sociali sono trasversali e riguardano tutti i settori della vita di una Città”.

L’obiettivo centrato per quest’estate 2024 è solo uno dei tanti passi di un lungo e faticoso percorso di civiltà che necessita di rispetto degli altri e condivisione di politiche sempre più inclusive.

