Progetto di prevenzione e tutela della salute per le donne sottoposte a misure restrittive, la presentazione a Reggio Calabria

Conferenza stampa promossa dall’Ufficio del Garante della Salute della Regione Calabria in collaborazione con la Fondazione Severino e la Fondazione Komen Italia, dal titolo “il tumore del seno e l’importanza della prevenzione della salute, prevenzione, cura. Ovunque “, di presentazione del progetto pluriennale di prevenzione e tutela della salute per le donne sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che si terrà giorno 10 luglio a partire dalle ore 18, presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria e contestualmente presentare l’iniziativa di prevenzione per le donne detenute che si terrà giorno 11 p.v. , nel corso della quale verranno effettuate attività di screening mammografico per le donne ristrette presso la casa circondariale di Reggio Calabria.

