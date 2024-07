Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani martedì 9 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Vibo Valentia per Martedì 9 Luglio prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 50-52% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1015hPa.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i +27-28°C, con venti sempre provenienti da Nord Ovest e una leggera aumento dell’umidità fino al 54%. La pressione atmosferica si manterrà costante.

In serata, le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +20-22°C, con venti che ruoteranno verso Ovest – Sud Ovest. L’umidità aumenterà fino al 79-85%.

In conclusione, Martedì 9 Luglio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che oscilleranno attorno ai valori registrati nella giornata di Martedì.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 1.8 E max 3.2 Levante 69 % 1015 hPa 5 cielo sereno +21.2° perc. +21.2° Assenti 3.5 ENE max 6.6 Grecale 68 % 1015 hPa 8 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.9 ONO max 7 Maestrale 48 % 1015 hPa 11 cielo sereno +27.4° perc. +27.8° Assenti 10.7 NO max 11.6 Maestrale 50 % 1014 hPa 14 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 8.9 NO max 11.1 Maestrale 53 % 1014 hPa 17 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 5.1 NO max 6.9 Maestrale 62 % 1014 hPa 20 cielo sereno +20.7° perc. +21° Assenti 2 NO max 3.9 Maestrale 82 % 1015 hPa 23 cielo sereno +20.2° perc. +20.5° Assenti 4.3 SSO max 6 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:21

