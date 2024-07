Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani lunedì 8 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Luglio a Vibo Valentia si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 27,9°C intorno alle ore centrali, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 28°C. La minima registrata sarà di 20°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in lieve aumento fino a superare i 26°C. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà il picco massimo, con valori intorno ai 27°C. Anche nella sera le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C.

I venti soffieranno prevalentemente da Ovest – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 4km/h e i 15,6km/h. Le raffiche di vento saranno leggere, e non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

L’umidità si manterrà costante intorno al 50-80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1014-1016hPa.

In base alle condizioni attuali, possiamo affermare che Lunedì 8 Luglio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da un clima stabile e soleggiato, ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento delle stesse condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori simili e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Luglio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 2.1 S max 4.5 Ostro 70 % 1014 hPa 5 cielo sereno +22° perc. +22° Assenti 1.2 NO max 4.3 Maestrale 65 % 1015 hPa 8 cielo sereno +25.7° perc. +25.7° Assenti 8.1 ONO max 8.9 Maestrale 54 % 1015 hPa 11 cielo sereno +27.3° perc. +27.6° Assenti 11.3 NO max 13.3 Maestrale 48 % 1015 hPa 14 cielo sereno +27.5° perc. +27.7° Assenti 12.1 NO max 15.6 Maestrale 47 % 1014 hPa 17 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 7.8 ONO max 11.4 Maestrale 58 % 1014 hPa 20 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 3.5 OSO max 5.1 Libeccio 80 % 1016 hPa 23 cielo sereno +20° perc. +20.1° Assenti 3.9 SE max 5.9 Scirocco 79 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:21

