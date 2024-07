Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Vibo Valentia si presentano con condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con la presenza di poche nuvole nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Nel corso delle ore, le temperature percepite aumenteranno leggermente, raggiungendo i +29°C verso le 11:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 9km/h e i 12km/h.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con poche nuvole sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +28°C. La velocità del vento si manterrà costante, con brezze leggere provenienti da Nord Ovest.

In serata, il cielo sarà nuovamente sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C verso le 23:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature gradevoli. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 2.1 SSE max 4.5 Scirocco 84 % 1016 hPa 5 cielo sereno +22.4° perc. +22.8° Assenti 3 SO max 5.3 Libeccio 77 % 1016 hPa 8 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9 ONO max 8 Maestrale 62 % 1016 hPa 11 cielo sereno +28.2° perc. +29.4° Assenti 12.5 ONO max 12.2 Maestrale 57 % 1016 hPa 14 poche nuvole +27.8° perc. +28.9° Assenti 9.9 NO max 9.9 Maestrale 58 % 1016 hPa 17 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.7 ONO max 9.1 Maestrale 64 % 1015 hPa 20 cielo sereno +22.5° perc. +23.1° Assenti 5.7 OSO max 7.6 Libeccio 87 % 1017 hPa 23 cielo sereno +21.8° perc. +22.3° Assenti 4.9 SSO max 7.6 Libeccio 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 20:15

