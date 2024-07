Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani giovedì 11 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Trapani prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, con cielo sereno dall’alba al tramonto. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la temperatura sarà di circa +26,4°C con una percezione di calore simile. Durante le ore mattutine, il termometro salirà fino a +29,1°C con una sensazione di caldo che aumenterà leggermente. Nel primo pomeriggio, si raggiungeranno i +29,5°C con una percezione di calore di +31°C. Nel tardo pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai +28,6°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che varierà tra i 16,8km/h e i 25,7km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 28km/h nel primo pomeriggio.

L’umidità si manterrà intorno al 55-57% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso il fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.7° perc. +25.1° Assenti 16 NNE max 18.4 Grecale 72 % 1015 hPa 5 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 16.2 NNE max 20.3 Grecale 71 % 1015 hPa 8 cielo sereno +28.2° perc. +29.5° Assenti 19.8 NNE max 22.6 Grecale 58 % 1015 hPa 11 cielo sereno +29.4° perc. +30.8° Assenti 23.8 N max 24.1 Tramontana 54 % 1015 hPa 14 cielo sereno +29.1° perc. +30.4° Assenti 26.1 NNE max 29.2 Grecale 55 % 1015 hPa 17 cielo sereno +28.2° perc. +29.3° Assenti 21.5 NNE max 25.6 Grecale 56 % 1014 hPa 20 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 15.9 NE max 18.9 Grecale 64 % 1015 hPa 23 cielo sereno +25.5° perc. +25.8° Assenti 15.7 NNE max 19.1 Grecale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:32

