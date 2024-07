Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi lunedì 29 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Luglio a Reggio Calabria indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Al risveglio, durante la mattina, ci si potrà aspettare una temperatura di circa +27,8°C, che salirà gradualmente fino a toccare i +31,5°C verso le 11:00. La percezione termica sarà leggermente superiore, con valori che potranno superare i +34°C.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime si manterranno intorno ai +31,7°C, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5km/h.

Durante la sera, le temperature si attesteranno intorno ai +26,3°C, mantenendo condizioni di serenità e assenza di precipitazioni. Il vento continuerà a provenire da nord con una certa vivacità, con raffiche che potranno superare i 22km/h.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Reggio Calabria ci si può attendere un prolungamento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e mantenere adeguata idratazione durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Luglio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +26.9° perc. +28.8° Assenti 13.1 N max 19.2 Tramontana 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +31.3° Assenti 12 NNO max 15.2 Maestrale 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +34° Assenti 12.7 NNO max 16.1 Maestrale 54 % 1016 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +34.6° Assenti 13.8 NNO max 17.2 Maestrale 53 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.4° perc. +32.8° Assenti 16.8 NNO max 19.8 Maestrale 56 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 14.6 N max 21 Tramontana 71 % 1014 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 15.4 NNO max 22 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:06

