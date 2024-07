Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per il weekend

StrettoWeb

Nel fine settimana a Reggio Calabria si prevedono condizioni meteorologiche stabili e un cielo sereno. Le temperature saranno elevate, con un lieve aumento durante la giornata di Sabato, per poi mantenersi costanti Domenica. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza da varie direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi e la pressione atmosferica rimarrà stabile. Entrambi i giorni saranno ideali per godersi il mare e il sole della splendida città calabrese.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte a Reggio Calabria, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,1°C percepita come +25,5°C. Il vento soffierà a 5,3km/h proveniente da Nord – Nord Est con raffiche fino a 7,9km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28°C con una percezione di +29°C, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +29,6°C con una percezione di +31,2°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 6km/h e 10,8km/h provenienti da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 55-57% e la pressione atmosferica intorno a 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +30,5°C percepita come +33,2°C, con venti a 8,6km/h provenienti da Sud. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 18:00 la temperatura sarà di +26,7°C percepita come +28,7°C, con venti a 6,9km/h provenienti da Sud. L’umidità salirà al 74% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte, il cielo a Reggio Calabria sarà sereno con una temperatura di +25,7°C percepita come +26,2°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 5,1km/h, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nella mattina di Sabato, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28,9°C con una percezione di +30,2°C, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +30,6°C con una percezione di +32,1°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,3km/h e 9km/h provenienti da Nord – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 55-52% e la pressione atmosferica intorno a 1015hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +30,4°C percepita come +32,2°C, con venti a 2,2km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,5°C percepita come +29,2°C, con venti a 10,5km/h provenienti da Nord. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Domenica 28 Luglio

Durante la notte, il cielo a Reggio Calabria sarà sereno con una temperatura di +25,9°C percepita come +26,4°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 12,2km/h, con raffiche fino a 17,6km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Nella mattina di Domenica, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registreranno +28,8°C con una percezione di +30,4°C, mentre alle 09:00 le temperature saliranno a +31,4°C con una percezione di +33,2°C. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 6,5km/h e 10,2km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 57-49% e la pressione atmosferica intorno a 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con lievi variazioni. Alle 13:00 si prevede una temperatura di +31,6°C percepita come +33,6°C, con venti a 5,2km/h provenienti da Nord Ovest. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,5°C percepita come +29,2°C, con venti a 10,5km/h provenienti da Nord. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si prospetta con condizioni meteorologiche stabili e un cielo sereno. Le temperature saranno elevate, con un leggero aumento durante la giornata di Sabato, per poi mantenersi costanti nella giornata di Domenica. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica saranno ideali per godersi il mare e il sole della splendida città calabrese.

