Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani martedì 16 luglio

Le previsioni meteo a Ragusa per Martedì 16 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 33,7°C intorno alle ore centrali, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 32,3°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità variabile durante la giornata, fino a raggiungere i 19,4km/h.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 24-26°C. La mattina sarà caratterizzata da un aumento delle temperature fino a superare i 30°C già dalle prime ore del giorno, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del risveglio.

Nel pomeriggio, il caldo aumenterà ulteriormente, con temperature che si manterranno sopra i 30°C e un vento che potrà intensificarsi leggermente, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche. Anche la sera sarà all’insegna della stabilità, con temperature che si abbasseranno gradualmente ma che rimarranno piacevoli, intorno ai 25°C.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Ragusa ci si può aspettare un clima simile, con temperature elevate e cielo sereno. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 5.6 NNO max 5.9 Maestrale 43 % 1011 hPa 5 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.7 NNE max 5 Grecale 37 % 1012 hPa 8 cielo sereno +31.5° perc. +30.2° Assenti 7.2 SSO max 7.9 Libeccio 29 % 1012 hPa 11 cielo sereno +33.4° perc. +32° Assenti 18.5 SO max 15.8 Libeccio 27 % 1012 hPa 14 cielo sereno +32.6° perc. +31.4° Assenti 19.7 OSO max 17.7 Libeccio 29 % 1011 hPa 17 cielo sereno +30.2° perc. +28.9° Assenti 12.2 OSO max 16.6 Libeccio 30 % 1011 hPa 20 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 4.3 E max 6.4 Levante 45 % 1012 hPa 23 cielo sereno +24.5° perc. +24.1° Assenti 7.2 ENE max 7.1 Grecale 43 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:18

