Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Palermo promettono una giornata all’insegna del bel tempo e delle temperature elevate. Secondo i dati forniti, il cielo rimarrà sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est e una pressione atmosferica stabile a 1017hPa. Le condizioni rimarranno stabili anche durante le prime ore del mattino, con temperature che inizieranno a salire gradualmente fino a superare i +30°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est e un’umidità che si manterrà intorno al 45%. Anche durante la sera, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +26°C e una leggera brezza proveniente dall’Est.

In base alla situazione attuale, possiamo affermare che le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un prolungamento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature e proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente nelle ore centrali della giornata. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo e godetevi una giornata all’insegna del sole e del caldo estivo a Palermo.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.9 SE max 6.1 Scirocco 67 % 1017 hPa 5 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.9 ENE max 5.7 Grecale 66 % 1018 hPa 8 cielo sereno +30° perc. +31.6° Assenti 9 ENE max 11 Grecale 53 % 1018 hPa 11 cielo sereno +31.8° perc. +33.4° Assenti 13.8 NE max 14.2 Grecale 47 % 1018 hPa 14 cielo sereno +31.6° perc. +32.8° Assenti 15.6 NE max 16.6 Grecale 46 % 1017 hPa 17 cielo sereno +29.4° perc. +31.2° Assenti 9.7 ENE max 11.7 Grecale 57 % 1017 hPa 20 cielo sereno +26.8° perc. +28.6° Assenti 8.4 E max 10 Levante 71 % 1018 hPa 23 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.5 ESE max 9.6 Scirocco 72 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:17

