Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi venerdì 19 luglio

Venerdì 19 Luglio a Messina si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +25,2°C e i +30,7°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che potranno raggiungere i +32,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 6km/h e i 16,7km/h, con raffiche leggere fino a 15,4km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 54%-80%. La pressione atmosferica sarà stabile sui 1014-1016hPa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dettagliate per la giornata di Venerdì 19 Luglio a Messina, possiamo affermare con certezza che il cielo resterà sereno per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da temperature gradevoli, che si alzeranno gradualmente durante la mattinata, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque piacevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 19 Luglio a Messina indicano condizioni meteo ideali per godersi una giornata all’aperto. Le temperature calde e il cielo sereno renderanno l’atmosfera piacevole e invitante. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno stabili e senza precipitazioni in vista.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +26.9° perc. +29.6° Assenti 10 NNO max 15.7 Maestrale 80 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +31° Assenti 11 NNO max 14.6 Maestrale 70 % 1016 hPa 10 cielo sereno +30.2° perc. +32.9° Assenti 11.5 NNO max 13.2 Maestrale 58 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.7° perc. +32.9° Assenti 11.7 NNO max 14.9 Maestrale 54 % 1015 hPa 16 cielo sereno +29.1° perc. +31.4° Assenti 11.4 NNO max 15.6 Maestrale 61 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.5° Assenti 7.3 NNO max 10.8 Maestrale 77 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° Assenti 7.9 NNO max 12.8 Maestrale 77 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:15

