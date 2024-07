Previsioni Meteo Messina: il bollettino per la prossima settimana

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Messina: Clima stabile con temperature elevate. Nelle prossime giornate, a Messina, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 30°C. Si registreranno brezze leggere provenienti da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 18,5km/h. L’umidità varierà tra il 50% e l’82%. Si consiglia l’uso di protezione solare e un’adeguata idratazione per affrontare il caldo in sicurezza.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 7km/h. L’umidità si attesterà al 71% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in lieve aumento. Alle 06:00 si registreranno +27,4°C con una brezza leggera da Nord a 8,9km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo +30°C alle 09:00 con una brezza leggera da Nord a 9,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +30,2°C con una brezza leggera da Nord a 6,9km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +28,7°C con una brezza da Nord a 12,3km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno +25,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest a 10,5km/h. L’umidità salirà al 76% con una pressione atmosferica di 1013hPa. Verso le 23:00, la temperatura sarà di +24,9°C con una brezza da Nord Ovest a 12,8km/h.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,8°C e una brezza da Nord – Nord Ovest a 8,5km/h. L’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 11km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo +30°C alle 09:00 con una brezza da Nord – Nord Ovest a 14,9km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +30,3°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 14,8km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica di 1013hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +28,2°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 18,5km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno +25,2°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 14,4km/h. L’umidità salirà al 82% con una pressione atmosferica di 1014hPa. Verso le 23:00, la temperatura sarà di +24,8°C con una brezza da Nord Ovest a 16,7km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,7°C e una brezza da Nord – Nord Ovest a 10,9km/h. L’umidità sarà dell’82% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +26,9°C con una brezza da Nord Ovest a 11,4km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica di 1014hPa. Durante le ore successive, le temperature continueranno a salire, raggiungendo +29,5°C alle 09:00 con una brezza da Nord – Nord Ovest a 14,8km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +30,2°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 15,9km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +28,1°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 15,7km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno +25,5°C con una brezza da Nord a 13,3km/h. L’umidità salirà al 78% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Verso le 23:00, la temperatura sarà di +25,1°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 15,1km/h.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,9°C e una brezza da Nord – Nord Ovest a 9,1km/h. L’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature stabili. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,3°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 9,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Durante le ore successive, le temperature si manterranno intorno ai 28°C.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +30,3°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 13,9km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1015hPa. Nel tardo pomeriggio, alle 17:00, la temperatura sarà di +28,1°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 15,7km/h.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo. Alle 20:00 si attesteranno +25,5°C con una brezza da Nord a 13,3km/h. L’umidità salirà al 78% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Verso le 23:00, la temperatura sarà di +25,1°C con una brezza da Nord – Nord Ovest a 15,1km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina, si prevede un clima stabile con cielo sereno e temperature elevate. Sono consigliate adeguate misure di protezione solare e idratazione per affrontare le giornate calde in sicurezza.

