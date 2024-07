Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Enna prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà da nord con intensità leggera.

Al mattino, il cielo sarà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che raggiungeranno i 33°C verso le ore 10:00. Il vento sarà ancora proveniente da nord con una leggera brezza.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Enna e le temperature massime si attesteranno intorno ai 35-36°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, provenendo da sud-sud ovest.

In serata, non sono previsti cambiamenti significativi: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, attorno ai 25°C.

In conclusione, per Giovedì 11 Luglio a Enna ci aspettiamo una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.8° perc. +20.9° Assenti 7.7 N max 7.8 Tramontana 33 % 1016 hPa 5 cielo sereno +23.5° perc. +22.6° Assenti 7.4 N max 8.4 Tramontana 27 % 1016 hPa 8 cielo sereno +31.5° perc. +29.6° Assenti 6.8 ESE max 9.1 Scirocco 21 % 1015 hPa 11 cielo sereno +35.3° perc. +33° Assenti 12.1 S max 9.4 Ostro 16 % 1014 hPa 14 cielo sereno +34.8° perc. +32.5° Assenti 20.4 SSO max 17.3 Libeccio 17 % 1014 hPa 17 cielo sereno +31° perc. +29.2° Assenti 10 SO max 13.6 Libeccio 22 % 1015 hPa 20 cielo sereno +25° perc. +24.5° Assenti 2.2 NO max 3.2 Maestrale 35 % 1016 hPa 23 cielo sereno +23.8° perc. +23.3° Assenti 4.1 N max 4.3 Tramontana 38 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:24

