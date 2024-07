Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani venerdì 26 luglio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Catania prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in aumento, con valori che raggiungeranno i 31°C. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature massime che toccheranno i 31-32°C. Anche la sera sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, con temperature intorno ai 28°C.

In base alle condizioni attese, possiamo affermare che Venerdì 26 Luglio a Catania sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi frequentemente, vista l’alta temperatura prevista.

Guardando oltre, per i prossimi giorni a Catania si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che dovrebbero rimanere stabili e elevate. È quindi consigliabile continuare a seguire le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e godersi al meglio le giornate estive in città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +26.7° perc. +28.2° Assenti 3.1 E max 4.9 Levante 67 % 1010 hPa 5 cielo sereno +26.8° perc. +28.2° Assenti 0.1 ONO max 1.6 Maestrale 66 % 1011 hPa 8 cielo sereno +29.9° perc. +31.5° Assenti 6.8 ESE max 6.6 Scirocco 54 % 1012 hPa 11 cielo sereno +31.2° perc. +33° Assenti 15.4 ESE max 11.7 Scirocco 50 % 1012 hPa 14 cielo sereno +31.1° perc. +32.7° Assenti 16.8 ESE max 16.2 Scirocco 50 % 1012 hPa 17 cielo sereno +29.4° perc. +31° Assenti 14.5 E max 18.8 Levante 55 % 1012 hPa 20 poche nuvole +28.3° perc. +29.8° Assenti 6.5 E max 10.1 Levante 60 % 1014 hPa 23 cielo sereno +27.7° perc. +29° Assenti 3.8 NNO max 9.3 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

