Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Caltanissetta si preannunciano stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa si manterrà al minimo, con una leggera brezza proveniente da Nord.

Durante le ore centrali della giornata, il sole splenderà a cielo aperto, portando le temperature a salire fino a toccare i 34°C. Il vento sarà debole, con una direzione che varierà da Sud a Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 20-30%, garantendo una sensazione di caldo intenso ma non eccessivo.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate e il vento continuerà a soffiare con leggerezza. Solo verso sera, si potranno osservare poche nuvole sparse, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche generali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 28 Luglio a Caltanissetta indicano una giornata estiva tipica, con cielo sereno, temperature elevate e vento leggero. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni stabili e soleggiate, ideali per godersi appieno l’estate in Sicilia.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 4 N max 3.8 Tramontana 60 % 1017 hPa 5 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 4.5 N max 4.8 Tramontana 60 % 1018 hPa 8 cielo sereno +30.2° perc. +29.3° Assenti 0.6 SE max 3.3 Scirocco 35 % 1018 hPa 11 cielo sereno +34.2° perc. +32.4° Assenti 8.5 S max 9 Ostro 22 % 1017 hPa 14 cielo sereno +33.4° perc. +32.4° Assenti 20.8 SO max 15.7 Libeccio 30 % 1015 hPa 17 poche nuvole +30.7° perc. +29.9° Assenti 15.3 SO max 15.1 Libeccio 35 % 1015 hPa 20 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 2.6 S max 3.7 Ostro 52 % 1017 hPa 23 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 5.4 NNO max 5.3 Maestrale 55 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:12

