Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani sabato 20 luglio

StrettoWeb

Sabato 20 Luglio ad Agrigento si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. La temperatura massima raggiungerà i 32,2°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 24,1°C durante le prime ore del mattino.

Durante la mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, con una brezza leggera che soffierà da Nord. La percezione di caldo sarà accentuata, con una temperatura che potrà superare i 30°C già dalle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a cielo sereno, portando le temperature a toccare i valori massimi intorno ai 32°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 28,7km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai 26-27°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est con una velocità attorno ai 7km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio ad Agrigento indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi regolarmente per affrontare al meglio le giornate calde che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 7.8 N max 8.1 Tramontana 49 % 1012 hPa 5 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 8 N max 9.2 Tramontana 48 % 1011 hPa 8 cielo sereno +29.9° perc. +29.2° Assenti 7.2 O max 8.9 Ponente 36 % 1011 hPa 11 cielo sereno +31.2° perc. +31.1° Assenti 17 O max 20.1 Ponente 39 % 1010 hPa 14 cielo sereno +31.3° perc. +31.4° Assenti 17.7 O max 29.9 Ponente 41 % 1009 hPa 17 cielo sereno +32.1° perc. +31.4° Assenti 14.9 NNO max 25.5 Maestrale 34 % 1008 hPa 20 cielo sereno +27.5° perc. +27.2° Assenti 7.7 NNE max 9 Grecale 39 % 1009 hPa 23 cielo sereno +25.7° perc. +25.5° Assenti 5.7 NNE max 6.8 Grecale 45 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:03 e tramonta alle ore 20:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.