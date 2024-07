Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

StrettoWeb

Lunedì 22 Luglio ad Agrigento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno contraddistinte da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 25% e il 37%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-26°C con una leggera brezza proveniente prevalentemente da nord.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a una diminuzione della copertura nuvolosa al di sotto del 5%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 28-29°C intorno alle ore 10:00 e 11:00, con venti che potranno raggiungere i 34-38km/h provenienti da ovest.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C con venti che potranno soffiare fino a 39-41km/h sempre provenienti da ovest. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 55-61%.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 23-24°C, mentre i venti potranno raggiungere i 28-41km/h provenienti sempre da ovest.

In conclusione, per Lunedì 22 Luglio ad Agrigento si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo rimarranno stabili e soleggiate per l’intera giornata, con venti moderati provenienti da ovest. È consigliabile prestare attenzione alle raffiche di vento, in particolare durante le ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +25.6° perc. +25.6° Assenti 4 NNE max 4.4 Grecale 52 % 1010 hPa 5 poche nuvole +24.3° perc. +24.5° Assenti 8.5 ONO max 10.8 Maestrale 65 % 1011 hPa 8 cielo sereno +27.1° perc. +28.5° Assenti 20.6 O max 23.1 Ponente 64 % 1011 hPa 11 cielo sereno +28.2° perc. +29° Assenti 34.5 O max 37.8 Ponente 54 % 1011 hPa 14 cielo sereno +27.1° perc. +28.1° Assenti 39.3 O max 42.6 Ponente 59 % 1010 hPa 17 cielo sereno +25.4° perc. +25.7° Assenti 31.6 ONO max 40.3 Maestrale 66 % 1010 hPa 20 cielo sereno +23.2° perc. +23.7° prob. 6 % 22.9 ONO max 35.2 Maestrale 83 % 1011 hPa 23 poche nuvole +23.6° perc. +24.1° prob. 2 % 12.7 ONO max 20.8 Maestrale 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:04 e tramonta alle ore 20:19

