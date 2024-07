Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani domenica 7 luglio

StrettoWeb

Domenica 7 Luglio ad Agrigento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della giornata.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile tra i 4km/h e i 5km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con poche nuvole sparse e una temperatura massima di +28,7°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Sud con raffiche fino a 11,4km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno e la temperatura calerà leggermente, attestandosi intorno ai +22°C. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Nord e Est.

In generale, le previsioni meteo per Agrigento per i prossimi giorni indicano un clima stabile e soleggiato, con temperature gradevoli e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Luglio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° Assenti 2.5 SE max 4 Scirocco 67 % 1014 hPa 5 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 59 % 1015 hPa 8 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 4.6 SO max 4.6 Libeccio 40 % 1014 hPa 11 poche nuvole +28.6° perc. +28.5° Assenti 16.8 SSO max 14 Libeccio 44 % 1013 hPa 14 nubi sparse +26.9° perc. +27.4° Assenti 10.9 OSO max 10.4 Libeccio 50 % 1014 hPa 17 poche nuvole +25.5° perc. +25.5° Assenti 8.5 OSO max 9.2 Libeccio 53 % 1014 hPa 20 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.8 O max 4.1 Ponente 62 % 1015 hPa 23 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 4.9 E max 5.4 Levante 53 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:01 e tramonta alle ore 05:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.