SS106 presa d’assalto dagli “sporcaccioni”: interviene il Comune di Cassano

Continuano gli interventi di pulizia e gestione del territorio da parte degli uffici comunali di Cassano all’Ionio su impulso dell’amministrazione comunale. Da stamattina sono in corso gli interventi di pulizia delle piazzole di sosta site sulle strade Statali ss534, che da Sibari porta all’ingresso dell’Autostrada A2 del Mediterraneo allo svincolo di Sibari/Firmo, e ss106, che attraversa il territorio in direzione Taranto e Reggio Calabria.

A darne notizia è il sindaco Giovanni Papasso: “specifico che l’intervento era di competenza di Anas ma lo abbiamo eseguito noi per preparare al meglio l’arrivo dei turisti e far trovare loro una situazione degna e decorosa. Auspichiamo, allo stesso tempo, che viaggiatori, turisti e residenti prestino più attenzione nello smaltimento dei rifiuti evitando di gettare la spazzatura in giro e in particolare nelle aree di transito e vacanziere”.

“Come amministrazione comunale puntiamo molto sulla pulizia e l’ordine del territorio ma questo ha dei costi importanti sul bilancio comunale che dobbiamo razionalizzare evitando spese inutili per riparare agli errori dei sozzoni e degli incivili!” – conclude il Primo Cittadino.

