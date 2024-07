Premio “Trimarchi”, lunedì la consegna del riconoscimento alla Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Messina

StrettoWeb

Si svolgerà lunedì 22 Luglio, nell’aula Cannizzaro dell’Università di Messina, l’undicesima edizione del Premio Enrico Trimarchi. Promosso dall’Associazione “Umanesimo e Solidarietà” di Messina, quest’anno il riconoscimento verrà assegnato alla Chirurgia Pediatrica dell’azienda ospedaliera universitaria, diretta dal Prof. Carmelo Romeo.

Istituito per onorare la memoria del Prof. Enrico Trimarchi, il premio ha l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche in sanità valorizzando le strutture sanitarie che si distinguono per la qualità dei servizi offerti anche sul piano dell’umanità. Un tributo che, in modo sinergico, la Chirurgia Pediatrica condividerà anche con l’Associazione “Il Bucaneve”, che da sempre opera al fianco dei reparti dell’area materno infantile contribuendo all’umanizzazione delle prestazioni sanitarie.

Interverranno, insieme ai rappresentanti dell’Associazione e di altre Istituzioni della città, la Magnifica Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari e il Direttore Amministrativo dell’AOU “G. Martino” Dott.ssa Elvira Amata. A consegnare il premio saranno i figli del Prof. Enrico Trimarchi, i Professori Giovanna e Francesco Trimarchi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.