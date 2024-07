Precipita in mare con il quad (da 25 metri): morta una giovane pallavolista siciliana

StrettoWeb

Un volo di 25 metri in mare, con il quad, è costato la vita a Oriana Bertolino, pallavolista siciliana 31enne, di Marsala, morta ieri sull’isola di Gozo, a Malta. Il mezzo era guidato da un 47enne marsalese, salvo. Il quad è precipitato in mare da una scogliera, intorno alle ore 20, nei pressi della “Wied il-Mielah”, vicino a Gharb. Sembrerebbe che il guidatore abbia perso il controllo per problemi allo sterzo, riuscendo però a mettersi in salvo. La giovane Oriana, invece, è precipitata, morendo probabilmente per le ferite riportate dopo l’impatto.

La vittima stava partecipando a una escursione di gruppo, con l’obiettivo di guardare il tramonto da un punto panoramico della scogliera. La Polizia di Malta ha riferito che, pensando di arrivare in ritardo per il tramonto, il gruppo ha guidato i quad a forte velocità su una strada sterrata. Da qui la tragedia. Ora per questo è stata aperta una inchiesta.

Sui social, intanto, è invasione di messaggi di solidarietà, cordoglio, ricordo e dolore da parte di amici, conoscenti, parenti e non solo. E a proposito di social, l’ultimo post di Oriana, dello scorso 14 giugno, raccontava un po’ di se stessa: “E niente. Gli amici si sposano, convivono e mettono su famiglia. Io gioco alla play station, leggo un libro fantasy al giorno e salvo gli animali. Non esiste qualcosa di “giusto” che valga per tutti. Ognuno sia sereno a modo suo”, aveva scritto postando la foto che si vede in evidenza all’articolo, un’immagine in cui si notava proprio la sua serenità, solarità e felicità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.