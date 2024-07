Ponte sullo Stretto, l’Unione Europea dà l’ok al finanziamento del progetto esecutivo

StrettoWeb

Il Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) si è espresso in merito all’ok del Cef (il “Connecting Europe Facility”, meccanismo finanziario per collegare l’Europa) per quanto riguarda l’ok al finanziamento del progetto del Ponte sullo Stretto.

“La decisione odierna del Comitato Cef – dicono fonti del Mit – di approvare il co-finanziamento europeo alla componente ferroviaria del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di Messina è un riconoscimento importante sulla qualità dell’opera“.

“Si tratta di una scelta che consolida la proficua attività di dialogo avviata dal vicepresidente Salvini con la Commissione Europea sin dall’inizio del suo mandato“.

La Commissione Europea ha deliberato il cofinanziamento per la realizzazione del progetto esecutivo per un importo di 25 milioni di euro

L’Amministratore Delegato di Stretto di Messina Pietro Ciucci, a margine del G7 Commercio tenutosi a Villa San Giovanni, dove è stato presentato il progetto del ponte sullo Stretto ai ministri esteri, ha commentato la decisione della Commissione Europea in merito al finanziamento del progetto esecutivo.

“Il finanziamento del progetto esecutivo – ha detto Ciucci – è un importante segnale da parte dell’Unione Europea. Si tratta di una quota di 25 milioni di euro, pari al 50% dell’importo relativo alla parte ferroviaria dell’intera opera. L’Unione Europea conferma in questo modo la strategicità del Ponte all’interno delle reti TEN”.

