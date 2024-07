Ponte sullo Stretto: traversata Roose ha raggiunto un miliardo di contatti nel mondo

StrettoWeb

La traversata del funambolo estone Jaan Roose ha raggiunto la bellezza di un miliardo di contatti. La più grande campagna pubblicitaria della storia mai realizzata da Calabria e Sicilia messe insieme. Lo ha svelato la multinazionale americana ‘Omnicom Media Group’ in una ricerca pubblicata da ‘Libero’. Poco importa se per una caduta a soli 80 metri dalla meta è svanito il ‘Guinness dei Primati’.

Il 32enne estone è stato comunque in grado di portare a termine un’impresa unica. Sul piano dell’audience, secondo le stime la performance ha toccato oltre un miliardo di spettatori con servizi che vanno dalla Cnn a Fox, dalla BBC a canali dell’Est Europa, del Sud America e dell’Estremo Oriente fino alle principali tv israeliane e del Medio Oriente. Per non parlare dei paesi arabi dove Roose è conosciutissimo per le sue mirabolanti imprese in Qatar.

Una ricaduta planetaria per una zona dell’Italia non sempre valorizzata e che sta godendo di una ‘brand awareness’ senza precedenti. La tendenza non sorprende visto che quasi tutti i Tg più blasonati di casa nostra gli hanno dato ampio spazio nelle edizioni di punta come il Tg1 (25% di share), il Tg5 (20%), il Tg3 (12%), Studio Aperto (5%) già nei titoli e Tg La7 (8%) senza tralasciare collegamenti in diretta come quelli da “Morning News” su Canale 5 (18 %) .

Davvero belle le parole del giovane consegnate ai principali network internazionali: “Ero concentrato sull’obiettivo ma durante la camminata verso Messina godevo di una vista mozzafiato ed ero felice, l’acqua era così pulita e vedevo chiaramente il pilone”. Per Klaus Davi : ”amministratori locali non sono stati in grado di valorizzare un simile evento, mentre bene la Regione Calabria che ha programmato il lancio dei nuovi voli Ryanair proprio quando Loose stava portando a terra la sua impresa.”

