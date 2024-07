Ponte sullo Stretto, Salvini: “si attraverserà in pochi minuti in moto, in auto, in treno, senza stare ore in fila o in attesa di un traghetto”

StrettoWeb

“Ho sentito l’amministratore delegato, l’obiettivo è di approvare il progetto entro l’anno approvare e aprire il cantiere entro il 2024“. Lo dice Matteo Salvini, nel corso di una diretta su TikTok, con riferimento al ponte sullo Stretto. “Con il ponte in pochi minuti, in treno, in moto, in macchina si potrà attraversare lo stretto, invece di stare ore in fila per i traghetti”. “Fatemi sapere -dice rivolto a chi gli scrive sulla bacheca- quante ore fare a luglio e a agosto, aspettando sotto il sole il traghetto“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.